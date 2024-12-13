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Dünya
CNN International 13.12.2024 06:27

18 yaşındaki genç, satranç dünyasının en genç şampiyonu olarak tarihe geçti

Hindistan'ın genç büyükustası Gukesh Dommaraju, Singapur'da düzenlenen 2024 FIDE Dünya Satranç Şampiyonası finalinde Çinli rakibi Ding Liren'i 7,5-6,5 yenerek klasik satrançta tartışmasız en genç dünya şampiyonu unvanını kazandı.

18 yaşındaki genç, satranç dünyasının en genç şampiyonu olarak tarihe geçti

18 yaşındaki Gukesh, 14 maçlık final serisinin son oyununa Ding ile eşit puanla girdi. Maç, hızlı satranç tiebreak'lerine gidiyor gibi görünürken, Ding'in yaptığı kritik bir hata Gukesh'e şampiyonluğu getiren puanı kazandırdı.

Zaferin ardından gözyaşlarını tutamayan Gukesh, babasına sarılarak kutlama yaptı. Hindistan'daki hayranları ise genç satranççının zaferini coşkuyla kutladı. Gukesh, Hindistan’ın Viswanathan Anand’dan sonra ikinci dünya satranç şampiyonu oldu.

"Hayalim gerçek oldu"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gukesh, Ding'in hatasını ilk anda fark etmediğini ancak bu anı "hayatının en güzel anı" olarak nitelendirdi. Gukesh, “Satranç oynamaya başladığım altı buçuk yaşından beri bu anı hayal ediyordum. Her satranç oyuncusu bu anı yaşamak ister ama bunu çok az kişi başarır. Şu anda rüyamı yaşıyorum,” dedi.

Dört yıl önce şampiyon olan efsanevi Garry Kasparov’dan daha genç yaşta bu unvana ulaşan Gukesh, “Tanrı’ya şükrediyorum. Bu süreç boyunca birçok mucize yaşadım ve bu zafer, yılların emeğinin bir sonucu,” ifadelerini kullandı.

Hindistan ve dünyadan tebrikler

Gukesh’in zaferi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından da kutlandı. Modi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, “Tarihi ve örnek bir başarı! Gukesh Dommaraju’yu bu olağanüstü başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bu zafer, onun benzersiz yeteneğinin, çalışkanlığının ve kararlılığının bir sonucudur. Bu başarı, milyonlarca gence büyük hayaller kurmaları ve mükemmeliyet için çabalamaları konusunda ilham verdi” dedi.

Efsanevi satranç oyuncusu Viswanathan Anand ise “Bu, satranç ve Hindistan için gurur verici bir an,” diyerek Gukesh’i tebrik etti. Anand, Ding Liren’in de maç boyunca ne denli güçlü bir şampiyon olduğunu gösterdiğini ifade etti.

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