Gazze'deki Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nca Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Aziz Hilarion Manastırı ev sahipliği yaptı.

Sergide, Gazze'de yürütülen kazı çalışmalarında bulunan ve restore edilen tarihi ve arkeolojik eserler ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Filistin'in kültürel mirasına ait el sanatlarının bulunduğu sergide ayrıca hikaye anlatıcı köşesi ve çocuk etkinlikleri köşesi gibi kültürel faaliyetlerin yapıldığı bölümler de yer alıyor.

"Topraklarımız üzerindeki hakkımızı teyit etmek için sergi düzenledik"

Turizm Bakan Yardımcısı İbrahim Cabir, sergi hakkında bilgi verdi.

"Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kararlaştırılan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle topraklarımız üzerindeki hakkımızı teyit etmek için yaklaşık 1700 yıllık tarihi anıtta (Aziz Hilarion Manastırı) arkeoloji ve tarihi eser sergisi düzenledik.

Buradan uluslararası ve yerel topluma, Filistin halkının binlerce yıldır tarih boyunca miras kalan bu topraklarda hakkı olduğunu; kimsenin onu çalamayacağı ya da izale edemeyeceği mesajını vermek istedik."

[Fotoğraf: AA]

Her yıl 29 Kasım'da Filistin Halkıyla Dayanışma Günü kutlanıyor

Sergide yer alan eserlerin, Filistin halkının bu topraklardaki yüzlerce yıllık varlığını açıkladığını söyleyen Cabir, hiçkimsenin bu durumu ortadan kaldıramayacağını ya da bu konuda sahtecilik yapamayacağını söyledi.

BM Genel Kurulu'nun 29 Kasım 1977'de aldığı karar doğrultusunda Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl 29 Kasım tarihi "Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

Gazze'nin en eski tarihi eserleri arasında yer alan Aziz Hilarion Manastırı'nın milattan sonra 329 senesinde inşa edildiği bilgisi verildi.