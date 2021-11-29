İsveç'te 24 Kasım'da ülkenin ilk kadın başbakan seçilerek tarihe geçen Magdalena Andersson, 7 saat sonra istifa ettiğini açıklamıştı.

Parlamentoda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 173'e karşı 101 milletvekili lehte oy kullandı.

"Hayır" oyu 175'in altında kaldığı için Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, 5 gün sonra parlamentodan tekrar güvenoyu aldı.

Yeşiller Partisi hükümetten çekilmişti

Andersson'un 24 Kasım'da başbakan seçilmesinin ardından koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi, sağ partilerin hazırladığı bütçenin meclisten geçirilmesi üzerine hükümetten çekildiğini duyurmuştu.

Yeşiller Partisinin hükümetten çekilmesinin ardından Andersson, istifa ettiğini açıklamıştı. Böylece Andersson'un başbakanlığı 7 saat sürmüştü.

Andersson 25 Kasım'da da Meclis Başkanı Andreas Norlen tarafından hükümeti kurması için yeniden görevlendirilmişti.