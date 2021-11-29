İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, kabine, İsrail Güvenlik Ajansı'na teyitli Omicron varyantı vakalarının izlenmesi ve bulaşma zincirinin kesilmesi için cep telefonu izleme yetkisi tanımladı.

Söz konusu takibin 2 Aralık'a kadar devam edeceği ancak ihtiyaç halinde uzatılabileceği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının bildirdiğine göre Malavi'den dönen bir İsrail vatandaşında Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını belirtmişti.

Dünyanın gündeminde olan Omicron varyantı nedeniyle yabancıların ülkeye girişini istisnalar dışında yasaklayan İsrail, yurt dışından dönenler için de yeni karantina önlemleri açıklamıştı.

