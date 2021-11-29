Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da Omicron alarmı: 7 Afrika ülkesinden gelenlere karantina uygulanacak
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Ukrayna Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden gelenlere 14 günlük karantina uygulanması kararı aldı.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı son 14 günde Güney Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibya, Lesotho, Esvatini ve Mozambik'te 7 günden fazla kalan kişilerin ülkeye girişlerinin ardından 14 gün karantinada kalması gerektiğine dair açıklamada bulundu.
Açıklamada ayrıca Ukrayna vatandaşlarına, COVID-19'un yeni varyantının tespit edildiği bu 7 ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.
Etiketler: Ukrayna Koronavirüs
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