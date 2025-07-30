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Dünya
AA 30.07.2025 18:40

15 ülkeden Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı

Avustralya, Kanada, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 15 ülke yaptığı ortak açıklamada, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme olan "sarsılmaz bağlılıklarını" vurgulayarak, Filistin Devleti'ni henüz tanımamış veya tanıma yönünde olumlu görüş bildirmemiş devletleri bu yönde adım atmaya çağırdı.

15 ülkeden Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı

Andorra, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "New York Çağrısı" isimli ortak açıklama yaptı.

Filistin Devleti'nin tanınmasını iki devletli çözümün hayata geçirilmesinde "temel bir adım" olarak niteleyen ülkeler, ortak açıklamada şunları kaydetti:

"İki devletli çözüm yönünde atılması gereken temel bir adım olarak, Filistin Devleti'ni halihazırda tanımış olan ya da tanımaya yönelik iradesini veya olumlu değerlendirmesini beyan etmiş bulunan ülkeler, bu yönde henüz adım atmamış olan tüm devletleri, söz konusu çağrıya katılmaya davet etmektedir."

Açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 10 Haziran'da iki devletli çözüm için somut taahhütlerde bulunmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İki demokratik devlet olarak İsrail ve Filistin'in uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla uyumlu, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşadığı iki devletli çözüm vizyonuna sarsılmaz bağlılığımızı yineliyoruz ve bu bağlamda Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin Filistin Otoritesi altında birleşmesinin önemini vurguluyoruz."

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