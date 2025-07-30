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Dünya
AA 30.07.2025 17:18

Katil İsrail Gazze'de bir gazeteciyi daha katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Katil İsrail Gazze'de bir gazeteciyi daha katletti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğu kesiminde Filistinlileri hedef aldı.

İsrail saldırısında 35 yaşındaki foto muhabiri İbrahim Huccac hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 232 gazeteci yaşamını yitirdi.

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 970 kişi yaşamını yitirdi, 34 bin 228 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1239'a, yaralıların sayısı da 8 bin 152'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

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