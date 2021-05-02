Devlet televizyonundaki habere göre, İran'ın Çin Kızılhaçı yoluyla aldığı ve şu ana kadarki en büyük parti olan 1 milyon COVID-19 aşısı Tahran'a ulaştı.

Bundan sonraki aşıların gelmesi için de Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankasıyla girişimlere devam edildiği bildirildi.

Worldometer internet sitesine göre, İran'da şu ana kadar 2,5 milyondan fazla COVID-19 vakası görüldü. Virüsten ölenlerin sayısı ise 72 bini aşmış durumda.