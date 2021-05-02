Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
1 milyon doz Çin aşısı İran'a ulaştı
[Temsili fotoğraf: AA]
İran'ın Çin'den aldığı 1 milyon doz koronavirüs aşısının ülkeye ulaştığı belirtildi.
Devlet televizyonundaki habere göre, İran'ın Çin Kızılhaçı yoluyla aldığı ve şu ana kadarki en büyük parti olan 1 milyon COVID-19 aşısı Tahran'a ulaştı.
Bundan sonraki aşıların gelmesi için de Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankasıyla girişimlere devam edildiği bildirildi.
Worldometer internet sitesine göre, İran'da şu ana kadar 2,5 milyondan fazla COVID-19 vakası görüldü. Virüsten ölenlerin sayısı ise 72 bini aşmış durumda.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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