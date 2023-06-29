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Dünya Dışı
TRT Haber 29.06.2023 11:03

Virgin Galactic, uzayın kenarına ilk ticari uçuş için hazırlanıyor

VSS Unity roket uçağındaki yolcular ve mürettebatın uzayın kenarına 90 dakikalık yörünge altı bir yolculuk yapmaları planlanıyor.

Virgin Galactic, uzayın kenarına ilk ticari uçuş için hazırlanıyor

İngiliz girişimci Richard Branson tarafından 2004 yılında kurulan şirket Virgin Galactic, uzayın kenarına ilk ticari uçuşunu gerçekleştirecek.

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden iki İtalyan hava kuvvetleri subayı ve bir uzay mühendisi, Perşembe günü New Mexico çölünün yaklaşık 80 km yukarısına çıkacakları yörünge altı bir yolculukta bir Virgin Galactic eğitmeni ve uzay uçağının iki pilotuna katılacak.

Galactic 01 olarak adlandırılan uçuş 90 dakika sürecek ve şirketin VSS Unity roket uçağının ilk tam mürettebatlı test uzay uçuşundan iki yıl sonra gerçekleşecek.

Yörünge altı uçuş gerçekleştirecek olan araçta yolcular mükemmel manzaranın tadını çıkarırken birkaç dakikalığına yer çekimsiz ortamı da deneyimlemiş olacak.

Bu uçuş her ne kadar ticari olarak sınıflandırılsa da Virgin Galactic, yolculuk sırasında 13 farklı test yapmayı planlıyor.

90 dakikalık görev, 29 Haziran Perşembe günü saat 18.00’de New Mexico’daki Spaceport America’dan başlayacak.

Virgin Galactic, görevin canlı akışını YouTube kanalında ve ayrıca web sitesinde paylaşacak.

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