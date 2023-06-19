Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya Dışı
Fox News 19.06.2023 06:53

Jüpiter'deki şimşek parıltısının fotoğrafı çekildi

NASA, 2020'nin sonlarında Jüpiter'in 31. yakın geçişi sırasında Juno uzay aracı tarafından çekilen fotoğrafları yayınlamaya başladı . Geçtiğimiz gün yayınlanan bir fotoğraf, gaz devinin kuzey kutbuna yakın bir girdabı ve bir şimşek çakmasından gözlemlenebilir bir parıltıyı gösterdi.

Jüpiter'deki şimşek parıltısının fotoğrafı çekildi

NASA, Jüpiter'deki şimşeklerin, Dünya'da olduğu gibi, bir amonyak-su çözeltisi içeren bulutlarda meydana geldiğini ve çoğunlukla kutupların yakınında görüldüğünü belirtti.

Yıldırım fotoğrafı, Juno 30 Aralık 2020'de Jüpiter'in 31. yakın uçuşunu tamamlarken çekildi.

Bilim insanı Kevin M. Gill, görüntüyü 2022'de uzay aracındaki JunoCam cihazından gelen ham verilerden işledi.

Yıldırım fotoğrafı çekildiğinde, uzay aracı gezegene yaklaşırken 78 derecelik bir enlemde Jüpiter'in bulut tepelerinin yaklaşık 32 bin kilometre üzerindeydi.

Juno , Jüpiter'e 50'den fazla uçuş gerçekleştirdi ve 820 bin kilometreden fazla uçtu.

Jüpiter'e 4 Temmuz 2016'da ulaştı ve ilk bilim uçuşu 53 gün sonra gerçekleşti.

ETİKETLER
NASA
Sıradaki Haber
NASA'dan "Ay'da yaşam olabilir" açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:21
Çad askerleri, Sudan sınırında Fransız askerleri gözaltına aldı
07:07
ABD'de kanlı hafta sonu: En az altı kişi öldü, onlarca kişi yaralandı
06:56
Bursa'da aydınlatma direğine çarpıp devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
06:36
Kütahya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
06:41
İnternet alışverişinde yeni tehlike: Popüler markalara sahte site
06:22
Afyonkarahisar'da otomobil tırın altına girdi: 2 ağır yaralı
13 ile 'sarı' uyarı: Sağanak bekleniyor
13 ile 'sarı' uyarı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçik ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçik ile görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ