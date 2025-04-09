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Dünya Dışı
The Independent 09.04.2025 08:44

Uranüs'te günler önceden hesaplanandan daha uzun

Yeni gözlemler, Uranüs'te bir günün, önceden hesaplandığından 28 saniye daha uzun olduğunu ortaya çıkardı.

Uranüs'te günler önceden hesaplanandan daha uzun
[NASA'nın Voyager 2 uzay aracı tarafından çekilen Uranüs gezegeninin bir görüntüsü. | Fotoğraf: Reuters]

Bilim insanlarına göre, Hubble Uzay Teleskobu tarafından toplanan veriler, Uranüs'ün kendi ekseni etrafındaki tam bir dönüşünü 17 saat 14 dakika 52 saniyede tamamladığını gösteriyor.

Bu süre, NASA'nın Voyager 2 uzay aracının 1980'lerde yaptığı tahminlerden 28 saniye daha uzun.

Fransız bilim insanları liderliğindeki bir ekip, Uranüs'ün dönüş periyodunun daha hassas bir şekilde hesaplanmasını sağlamak amacıyla, buz devinin manyetik kutuplarını izleyerek on yıllık aurora (kutup ışığı) gözlemlerini analiz etti.

Güneş'e mesefade yedinci gezegen olan Uranüs'ün Güneş etrafındaki bir turu ise yaklaşık 84 Dünya yılı sürüyor.

Çalışmanın başyazarı, Paris Gözlemevi'nden Laurent Lamy, "Hubble'dan gelen sürekli gözlemlerin bu bulguları elde etmede kritik öneme sahip olduğunu" belirtti.

Lamy ve ekibi, bu yöntemin, aurora ve manyetosfere sahip herhangi bir gök cisminin dönüşünü belirlemek için uygulanabileceğini öne sürüyor.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan bulgular, Hubble'ın fırlatılışının yaklaşan 35. yıldönümüyle aynı zamana denk geliyor.

Uzay teleskobu, 24 Nisan 1990'da NASA'nın Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye yerleştirilmişti.

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