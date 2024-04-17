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Dünya Dışı
Reuters 17.04.2024 07:21

Samanyolu'nun bilinen ikinci en büyük kara deliği tespit edildi

Gökbilimciler, galaksimizin merkezinde gizlenen süper kütleli kara delik dışında Samanyolu'nda bilinen en büyüğü olan, Güneşimizinkinden yaklaşık 33 kat daha büyük bir kütleye sahip bir kara delik keşfettiler.

Samanyolu'nun bilinen ikinci en büyük kara deliği tespit edildi

Araştırmacılar Salı günü yaptığı açıklamada, yeni tanımlanan kara deliğin Dünya'dan yaklaşık 2 bin ışıkyılı uzaklıkta (kozmik açıdan nispeten yakın) Aquila takımyıldızında bulunduğunu ve onun etrafında dönen bir yıldıza sahip olduğunu söyledi.

Işık yılı, ışığın bir yılda kat ettiği mesafe (9,5 trilyon km) olarak tanımlanıyor. 

Kara delikler, ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü yer çekimine sahip, olağanüstü yoğun nesnelerdir ve bu da onları tespit etmeyi zorlaştırır.

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Bu yıldız, Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia misyonunda yapılan gözlemler yoluyla belirlendi çünkü etrafında dönen yıldızda bir yalpalama hareketine neden oldu.

Kara deliğin kütlesini doğrulamak için Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili merkezli  Büyük Teleskobu ve diğer yer merkezli gözlemevlerinden elde edilen veriler kullanıldı.

Paris Gözlemevi'nde çalışan Fransız araştırma ajansı CNRS'den araştırma mühendisi Pasquale Panuzzo, "Bu kara delik sadece çok büyük değil, aynı zamanda birçok açıdan da çok tuhaf. Gerçekten görmeyi hiç beklemediğimiz bir şey" dedi.

Tek bir yıldızın çökmesi sonucu oluşan kara deliklere yıldız kara delikleri deniyor.

Yıldız, süpernova olarak adlandırılan ömrünün sonunda patladığında, bazı maddeleri uzaya fırlattı, geri kalanı ise şiddetli bir şekilde çökerek bir kara delik oluşturdu.

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