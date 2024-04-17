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Dünya
Sciencealert 17.04.2024 06:31

Plüton'un kalbinin nasıl oluştuğunu artık biliyoruz

Plüton'un en tanınabilir özelliği, Tombaugh Regio olarak bilinen, üzerindeki kalp şekli. Yeni bir araştırma bu şeklin yer aldığı bölgenin nasıl oluştuğunu gün yüzüne çıkarıyor.

Plüton'un kalbinin nasıl oluştuğunu artık biliyoruz

NASA'nın uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar) 2015 yılında gezegenin yanından geçerken, yüzeydeki bu romantik görünümlü şekli yakalamıştı.

Tombaugh Regio olarak bilinen yapı, Plüton'un bilim insanlarınınn düşündüğü gibi çorak bir doğal görünüme sahip olmadığını gösteren başlıca örneklerden biriydi.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kalp, Plüton'un 640 kilomere genişliğinde, yüzde 15'i kayadan oluşan bir nesneyle çarpışması sonucu oluştu.

Plüton'un kalbinin nasıl oluştuğunu artık biliyoruz

Bu parametrelere göre, nesne Plüton'un yüzeyini kısmi bir darbeyle parçaladı.

Çarpan cismin çekirdek kısmı, muhtemelen kalbinin düzgün buz tabakaları altında hala orada bulunuyor.

Ortaya çıkan şekil, tipik çarpma kraterine benzemek yerine, buzlu bir gözyaşı damlası gibi görünüyor.

Araştırmacılar bu senaryoyu Plüton'un yüzeyindeki etkileri ve ortaya çıkan oluşumları simüle etmek için bilgisayar modellerini kullanarak belirlediler.

Bilimsel olarak Tombaugh Regio olarak bilinen Plüton'un kalbi, açık rengini nitrojen buzundan alıyor.

Arizona Üniversitesi Ay ve Gezegen Laboratuvarı'nda profesör olan çalışmanın yazarlarından Erik Asphaug, Güneş sisteminin uzak noktalarındaki buzlu cisimler arasındaki etkilerin güneşe daha yakın olanlara benzemediğini söyledi .

Araştırmacılara göre eğer Plüton’un bir yer altı okyanusu olsaydı, kalp şeklindeki bölge dönme hareketi sebebiyle kutuplara doğru kayardı.

Ancak ekvatora yakın konumu, bu teorinin geçersiz olduğunu gösteriyor.

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