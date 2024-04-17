United Airlines: Boeing'deki patlama 200 milyon dolara mal oldu

Havayolu şirketi, Ocak ayında Alaska Havayolları uçuşunda havada meydana gelen kabin patlamasının ardından Boeing 737 MAX 9 filosunu üç hafta boyunca yere indirmek zorunda kaldı.

United, ilk çeyrekte 164 milyon dolarlık zarara uğradığını aksi halde üç ayda bir kar beklendiğini söyledi.

Ancak kayıp Wall Street'in beklediğinden daha küçüktü ve duyurunun ardından United'ın hisseleri yüzde 5'ten fazla arttı.

United'ın filosunda 79 adet Boeing 737 MAX 9 bulunuyor; bu rakam rakiplerinden daha fazla ve Alaska Havayolları'ndan sonra ikinci sırada yer alıyor.

United ve Alaska, ABD havacılık düzenleyicisinin uçakların uçuşa devam etmesine izin vermesinden önce Ocak ayında yapılan denetimler nedeniyle binlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Bu ayın başlarında Boeing, havayolunun uğradığı zararları telafi etmek için Alaska'ya 160 milyon dolar ödedi .

5 Ocak'ta, Alaska Airlines 737 Max 9 uçağının kapı tıkacı kalkıştan kısa bir süre sonra patladı.

Son olay, Boeing uçaklarının güvenliği konusunda yeni soruları gündeme getirdi.

Şirket, 2018 ve 2019 yıllarında 737 Max 8 yolcu jetinin 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki ölümcül kazasının ardından yoğun bir incelemeyle karşı karşıya kaldı.