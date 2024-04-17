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Dünya
AA 17.04.2024 05:58

Fransa, Bakü Büyükelçisi'ni istişare için geri çağırdı

Fransa, Azerbaycan'ın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veren eylemleri nedeniyle istişarede bulunmak üzere Bakü Büyükelçisi'ni ülkeye geri çağırdı.

Fransa, Bakü Büyükelçisi'ni istişare için geri çağırdı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın bu adımı, "Azerbaycan'ın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veren tek taraflı eylemleri" nedeniyle aldığı ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Bakü Büyükelçisi ile konuyu görüştüğü belirtildi.

Macron'un Azerbaycan'ın eylemlerinden ötürü üzüntü duyduğu aktarılarak, Azerbaycan'dan niyetini açıklığa kavuşturması beklentisinde olduğu vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın, ülkesinin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini desteklediği kaydedildi.

İki ülke arasındaki gerginlik

Fransa ve Azerbaycan ilişkilerinde, 2023 yılı sonundan bu yana gerginlik yaşanıyor.

Azerbaycan, Ermenistan'a yönelik askeri malzeme konusunda desteğini artıran Paris hükümetini eleştirmiş, Aralık 2023'te Fransa'nın Ermenistan'a 50 zırhlı araç göndereceği ortaya çıkmıştı.

Şubatta ise Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, resmi ziyaret için gittiği Ermenistan'da, bu ülkeye kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.

Azerbaycan, geçen yılın sonunda, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğindeki 2 çalışanı "istenmeyen kişi" ilan ederken, ocakta ise ülkede casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Fransız vatandaşı tutuklanmıştı.

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