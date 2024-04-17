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Dünya
TRT Haber 17.04.2024 05:40

Dünya, İsrail-İran gerilimine odaklandı

İsrail ile İran arasındaki gerilim dünyanın gündeminde... İran'ın İsrail hamlesinin ardından, Tel Aviv yanıt vermeye hazırlanıyor. Uluslararası gözlemciler, olası bir saldırıda nükleer tesislerin isabet alma ihtimali nedeniyle endişeli.

Dünya, İsrail-İran gerilimine odaklandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Dünya, Tel Aviv-Tahran gerilimi nedeni ile tetikte.

İsrail, 1 Nisan'da İran'ın Suriye'deki büyükelçiliğini vurdu, geçen hafta sonu Tahran misilleme yaptı.

Şimdi Netanyahu yönetimi karşılık vermeye hazırlanıyor. İsrail Hava Kuvvetleri hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. İran, olası bir saldırıya aynı şekilde yanıt vereceği uyarısı yaptı.

ABD’den tam destek mesajı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da İsrail'e "tam destek" mesajını yineledi. İran'a karşılık verme konusundaki kararın İsrail'e ait olduğu belirtildi. Beyaz Saray da İran'ın füze kabiliyetinin azaltılması için orta doğudaki sistemlerin güçlendirileceğini vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da İran'daki nükleer tesislere işaret etti. Bu alanlara olası bir saldırının önlenmesi gerektiğini kaydedildi.

Netanyahu yönetimi ise İran'a uluslararası baskıyı artırmak için çabalıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, 32 ülkeye mektup gönderdiğini ve dışişleri bakanları ile görüştüğünü açıkladı.

İran'ın füze programına yaptırım uygulamalarını ve Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etmelerini istediğini belirtti.

Batıdan Tahran'a ambargo sinyali

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı AB üyesi ülkelerin İran'a karşı ambargoları genişletmeyi düşündüğünü söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı da, İran'a yönelik yeni yaptırımların olacağını açıkladı. Gerilim, İsrail ve İran üzerindeki hava trafiğine de sekte vurdu.

Şirketler peş peşe seferlerini iptal etti. Son olarak İngiliz hava yolu şirketi Easyjet, Tel Aviv'e uçuşlarını 27 Ekim'e kadar askıya aldı.

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