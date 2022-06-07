NASA, yaklaşan Artemis programı kapsamında, Ay'daki Gruithuisen Kubbeleri'nin inceleneceğini duyurdu.

Söz konusu incelemenin "Lunar-Vise" ekipmanıyla yapılacağı açıklandı.

Araştırmacılar, söz konusu jeolojik yapıların Dünya'da oluşabilmesi için okyanusların ve tektonik levhaların bulunması gerektiğine dikkat çekiyor ancak Ay'da bunun gibi yapıların "temel unsurlar" olmadan nasıl oluşabildiği hala merak konusu.

NASA, 10 Dünya gününde (1 Ay günü), sabit ve mobil ekipmanlar dahil 5 araçtan oluşan Lunar-Vise ile kubbelerden birinin zirvesine ulaşılabileceğini duyurdu.