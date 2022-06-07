Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 07:23Son Güncelleme: Kaynak: The Independent
NASA Ay'daki gizemli kubbeleri araştıracak
[Fotoğraf: NASA/GSFC/Arizona State University]
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı, Ay'daki gizemli kubbeleri araştırmak için "öncelikli" bir misyon başlatacağını duyurdu.
NASA, yaklaşan Artemis programı kapsamında, Ay'daki Gruithuisen Kubbeleri'nin inceleneceğini duyurdu.
Söz konusu incelemenin "Lunar-Vise" ekipmanıyla yapılacağı açıklandı.
Araştırmacılar, söz konusu jeolojik yapıların Dünya'da oluşabilmesi için okyanusların ve tektonik levhaların bulunması gerektiğine dikkat çekiyor ancak Ay'da bunun gibi yapıların "temel unsurlar" olmadan nasıl oluşabildiği hala merak konusu.
NASA, 10 Dünya gününde (1 Ay günü), sabit ve mobil ekipmanlar dahil 5 araçtan oluşan Lunar-Vise ile kubbelerden birinin zirvesine ulaşılabileceğini duyurdu.
Etiketler: Uzay Çalışmaları NASA
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