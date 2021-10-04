Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuyruklu yıldız "BB" Güneş'e yaklaşıyor
[Temsili fotoğraf: AA]
Şu ana kadar gözlemlenen en büyük kuyruklu yıldız olan "BB", Güneş'e doğru ilerliyor. Yıldızın Dış Güneş Sistemi'ne ilişkin çalışmalara ışık tutması bekleniyor.
Bilim dünyasında Güneş Sistemi'ne doğru ilerleyen kuyruklu yıldız heyecanı yaşanıyor.
Araştırmacılar şu ana kadar gözlemlenen en büyük kuyruklu yıldızın Güneş'e en yakın konuma gelmesini bekliyor.
"BB" adı verilen kuyruklu yıldız normallerinden 10 kat daha büyük; uzunluğu yaklaşık 100 kilometre.
Dev kuyruklu yıldızın, Dış Güneş Sistemi'ne ilişkin incelemelere ışık tutması bekleniyor.
Kritik yıl: 2031
BB, Güneş'e en yakın konuma 2031 yılında gelecek. Bu süreçte Satürn ve Uranüs uydularının yakınından geçerek Güneş Sistemi'nde yol alacak.
Haziran ayında keşfedilen BB Yıldızı, büyüklüğü sebebiyle cüce gezegen sanılmıştı.
Kuyruklu yıldızın Güneş'e en yakın konuma en son 3 buçuk milyon yıl önce geldiği tahmin ediliyor.
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