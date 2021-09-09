Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin iletişim uydusu Congşing-9B'yi fırlattı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Çin, iletişim uydusu Congşing-9B'yi uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3B roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden fırlatıldı.
Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 388'inci başarılı görev oldu.
Etiketler: Uzay Çalışmaları Çin
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