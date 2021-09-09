ABD’de polis şiddeti kadın erkek, genç yaşlı ayırt etmiyor.

Geçen yıl Colorado eyaletinde 73 yaşındaki demans hastası Karen Garner, hırsızlık yaptığı gerekçesi ile göz altına alınırken çok kötü bir muameleyle karşı karşıya kalmıştı.

Olay sonunda yaşlı kadının omzu çıkmış ve kolu kırılmıştı.

3 milyon dolar tazminat

Yaşananlarla ilgili hukuki süreç devam ederken ailenin hem polise hem de şehir yönetimine açtığı davada önemli bir noktaya gelindi.

Şehir yönetimi, olayla ilgili 3 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Olay sonrası hastalığı ilerledi ve bakıma muhtaç hale geldi

Kadının şiddet sonucu aldığı yaraları göstermesine rağmen saatlerce polis merkezinde tutulduğu belirtildi.

Garner’in olay sonrası hastalığının ilerlediği ve 24 saat bakıma muhtaç duruma geldiği öğrenildi.

Yaşlı kadına şiddet uyguladığı için tutuklanan polis 29 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.