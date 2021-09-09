Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatıyla Afganistan’ın başkenti Kabil’den Kazak kökenli 35 kişi Almatı şehrine getirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da tahliye edilenlerin Afganistan’da yaşayan Kazak diasporası mensubu olduğunu açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Aybek Smadiyarov, daha önce yaptığı açıklamada, Afganistan'daki iç kriz nedeniyle çok sayıda Kazak diasporası mensubunun tarihi vatanlarına dönmek için yardım talebinde bulunduğunu ve yaklaşık 200 Kazak'ın ülkeye dönüşü için çalışmalar yürüttüklerini kaydetmişti.