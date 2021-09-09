Uzun vadede dünyanın ısınmasına yol açan sera gazlarını azaltmakta önemli bir rol üstlenecek teknolojilerden biri İzlanda'da hayata geçirildi. Dünyanın en büyüğü olan ve havadan karbon toplayan tesis açıldı.

İsviçre ve İzlanda firmalarınca inşa edilen tesiste, her biri nakliye konteynerine benzeyen ikişer metal kutudan oluşan dört ünite bulunuyor.

İzlanda dilinde "enerji" anlamına gelen Orca isimli tesis havadaki karbondioksiti yakalıyor, ardından ısıtıp, suyla karıştırıyor ve mineralize ediyor. En sonunda da bazalt kayanın bin metre derinliğine enjekte ediyor.

Çevreciler, bu teknolojinin iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir araç olabileceğine inanıyor.

Ancak bir grup da, 15 milyon dolara mal olan bu teknolojinin son derece pahalı olduğunu ve etkin bir şekilde çalışmasının onlarca yıl alabileceğini belirtiyor.