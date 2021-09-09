Rusya'da Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko, son teslim tarihinin geçtiği okul inşaatında incelemelerde bulunmak üzere kimseye haber vermeden şantiye alanına gitti.

Yanına sadece birkaç kişiyi alan Vali'yi, kapıda karşılayan bekçi, kapıları açtığı sırada ayakta duramayarak yere düştü. Hemen yerden kalkarak durumu toparlamaya çalışan bekçi ayakta durmakta güçlük çekti.

İnşaatta işçi bile bulamadı

Kapıların sarhoş bekçi tarafından açılmasından sonra inşaat sahasına giren Vali Kozhamyeko, bu kez inşaatta bir işçinin bile bulunmadığını tespit etti.

İşçilerin nerede oldu sorulurken, "Onlar izinde" yanıtı verildi ancak işçilerin izinli olmadığı ve işleri aksattığı öğrenildi.

Okul inşaatının sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.