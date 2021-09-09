Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rusya'da valiyi sarhoş bekçi karşıladı
Rusya'da habersiz bir şekilde okul inşaatını incelemeye giden Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko'yu, ayakta durmakta zorlanan sarhoş bekçi karşıladı. Ayrıca işçilerin de işleri aksattığı öğrenilirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.
Rusya'da Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko, son teslim tarihinin geçtiği okul inşaatında incelemelerde bulunmak üzere kimseye haber vermeden şantiye alanına gitti.
Yanına sadece birkaç kişiyi alan Vali'yi, kapıda karşılayan bekçi, kapıları açtığı sırada ayakta duramayarak yere düştü. Hemen yerden kalkarak durumu toparlamaya çalışan bekçi ayakta durmakta güçlük çekti.
İnşaatta işçi bile bulamadı
Kapıların sarhoş bekçi tarafından açılmasından sonra inşaat sahasına giren Vali Kozhamyeko, bu kez inşaatta bir işçinin bile bulunmadığını tespit etti.
İşçilerin nerede oldu sorulurken, "Onlar izinde" yanıtı verildi ancak işçilerin izinli olmadığı ve işleri aksattığı öğrenildi.
Okul inşaatının sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Rusya
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