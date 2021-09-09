Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, bir beğeninin her zaman tüm hisleri karşılamadığından insanlara bir tweet hakkındaki duygularını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmaları adına yeni bir yol sağlamak için Twitter'in bir dizi emoji eklediği belirtildi.

"Tweetlerde en çok kullanılan emojinin gülme emojisi olduğunu bulduk"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Twitter; çok çeşitli insanlara, kültürlere ve topluluklara sahiptir. Bu nedenle evrensel olarak tanınan ve insanların tweetler hakkında ifade etmek istediklerini temsil eden ve nihayetinde daha anlamlı konuşmaları teşvik eden emojiler bulmaya çalıştık. Tweetlerde en çok kullanılan emojinin gülme emojisi olduğunu bulduk. Aynı zamanda çoğu insan bize 'komik', 'destek'/'neşe', 'anlaşma' ve 'harika' etrafında dönen tepkileri hem ifade etmeyi hem de almayı tercih edeceklerini söyledi. İnsanların tweetleri okurken hissettikleri en önemli duyguların ‘eğlenmiş’ ve ‘meraklı’ olduğunu belirledik."

Reaksiyonlar için "beğen" düğmesine uzun süre basılabilir

Açıklamaya göre Twitter, topluluk geri bildirimlerine ve devam eden öğrenmelere dayalı olarak ek emoji reaksiyonlarını yinelemeye ve test etmeye devam edecek.

Reaksiyonları görüntülemek için kullanıcılar "Beğen" düğmesine uzun süre basabilir ve bir tweet hakkında ne hissettiklerini göstermek için bir emoji seçebilir veya her zaman olduğu gibi sadece "Beğen" düğmesine dokunarak tweetleri beğenmeye devam edebilir.

Sınırlı bir süre için kullanılabilecek

Reactions, insanlara sohbetlerde nasıl hissettiklerini hızlı bir şekilde göstermeleri için daha fazla yol sunarken, aynı zamanda tweetleyenlerin tweetlerinin nasıl algılandığını daha iyi anlamalarını sağlayacak. Bu da potansiyel olarak daha iyi ifade ve genel sohbete katılım sağlayacak. Reactions özeliği, sadece Türkiye'de, iOS için Twitter, Android ve Twitter.com'da sınırlı bir süre için kullanılabilecek.

Özellik, önümüzdeki günlerde herkesin kullanımına sunulacak. Twitter, bu testi temel alarak, Reactions özelliğinin kullanılabilirliğini diğer bölgelere genişletmeyi değerlendirecek.