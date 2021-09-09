Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da rehine krizi
[Fotoğraf: AA]
Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Kvareli şehrinde, bir banka şubesine giren silahlı soyguncunun birkaç kişiyi rehin alması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Başkent Tiflis'e yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Kvareli'de, Gürcistan Bankası'nın İlia Çavçavadze Caddesi'ndeki şubesine silahlı bir kişi girdi.
Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saldırı ihbarını alan polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Şu anda olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri gerekli ve acil tüm önlemleri alıyor." ifadesine yer verildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, silahlı soyguncu, bankada bulunan birkaç kişiyi rehin aldı.
Olay yerinde güvenlik güçleri operasyon için hazırlıklara başladı.
Etiketler: Gürcistan
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