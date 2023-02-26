Evrenin sırları keşfedilmeye devam ediyor.

Altı yıldır bu amaçla çalışma yürüten bilim insanları evrenin en kapsamlı 2 boyutlu haritasını geliştirdi.

Harita 1 milyardan fazla galaksiyi kapsıyor. Her bir galakside de yüz milyarlarca yıldız bulunuyor.

Evrenin haritasını çıkarma projesinin temelinde kara deliklerin sebebini açıklığa kavuşturma fikri bulunuyor.

Evrenin yüzde 70'ini oluşturan kara delikler, aynı zamanda sürekli genişlemeye de sebep oluyor.

Astronomi biliminde bir de ilk yaşandı; birbiriyle çarpışan iki cüce galaksi ilk kez gözlemlendi.

Dünyadan yaklaşık 760 milyon yıldız yılı uzaklıktaki iki cüce galaksi birbiriyle çarpıştı. Bu sırada galaksilerdeki kara delikler de görüntülendi.

Çarpışma iki cüce galaksiyi birleştirdi, birleşme ile daha büyük çapta bir galaksi oluştu.

Cüce galaksilerde 10 milyar ve daha az sayıda yıldız bulunuyor.

Dünyayı da içeren Samanyolu galaksisinde 200 milyardan fazla yıldız olduğu biliniyor.