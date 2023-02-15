Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, 2023'ün ikinci çeyreğinde AX-2 uzay mekiğiyle gidecek Suudi Arabistanlı astronotlar Rayyane Bernavi ve Ali Karni olacak.

Astronotların araştırma için uzay istasyonuna gönderilecek; uzay mekiği yılın ikinci yarısında ABD'den hareket edecek.

Program kapsamında Meryem Firdevs ve Ali el-Gamdi adlı astronotlar da uzay araştırmaları konusunda eğitim görecek.

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, geçen yılın eylül ayında, "2030 Vizyonu" kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayi sektöründen istifade etmek ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı vurgulanmıştı.

Bu çerçevede ilk astronot takımının 2023'te uzaya gönderilmesinin planlandığı ve gönderilecek ekibin içinde bir kadın astronotun olacağı da aktarılmıştı.