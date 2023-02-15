Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Modi, Hindistan hava yolu şirketi Air India'nın ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 220 uçak sipariş etmesi üzerine telefonda görüştü.

Söz konusu alışverişin "tarihi" olduğu vurgulanan açıklamada, Biden, söz konusu satışın, ABD'de 44 eyalette 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayacak olmasından ve Air India'nın da artan hava taşımacılığı taleplerine sunacağı katkıdan bahsetti.

Liderler, ABD ile Hindistan arasındaki stratejik teknoloji ortaklığının da önemini ele aldılar ve bu kapsamda Kritik ve Gelişen Teknoloji İnisiyatifi'nin iki hafta önce Washington'da yapılan açılışına önem atfettiler.

İki lider, ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerletilmesinin önemine vurgu yaptı; iş birliklerinin geliştirilmesi için ABD, Japonya ve Hindistan'ın dahil olduğu "Quad" güvenlik ittifakında olduğu gibi gruplar halinde çalışmanın önemini vurguladı.