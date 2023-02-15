İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, hükümet, sınır polisine bağlı yedek güçlerden 3 bölüğü takviye olarak Doğu Kudüs'e konuşlandırmaya karar verdi.

"Filistinlilerin evlerini yıkmayı" hızlandırma amacıyla alınan kararın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

İsrail, tüm uluslararası tepkilere rağmen, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistinlilerin ev ruhsatı almak için verdiği çabalar, İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanıyor.