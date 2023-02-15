Arakanlılardan Sahat Zia Hero, "Türkiye, krizimizin başından bu yana önemli yardım kaynaklarımızdan biri oldu. Dostlarımızın karşılaştığı bu büyük felaket karşısında nasıl kayıtsız kalabilirdik?" dedi.

Hero, kamplarda toplanan parayla alınan 700 battaniye, 200 mont ve bir miktar parayı Dakka'daki TİKA ofisine teslim ettiklerini söyledi.

Kendilerinin Bangladeş'te mülteci oldukları ve çoğu zaman bağış ve yardımlara ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Hero, "Hediyelerimiz, Türk kardeşlerimizle sınırsız sevgi ve dayanışma taşıyor." dedi.

TİKA Bangladeş Koordinatörü Şevki Mert Barış ise Türkiye'nin afetle karşı karşıya kaldığı bu süreçte Bangladeş halkının samimi yardımları ve Arakanlıların bağışlarından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özgür Rohingya Koalisyonu kurucularından Nay San Lwin, "Her ne kadar katkılarımız diğerlerinden önemli ölçüde küçük olsa da Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Lwin, "2012'de devlet eliyle bize yönelik şiddetin ardından tamamen yalnız kaldığımızda, yardım çağrımıza ilk cevap veren ülkelerden biri Türkiye oldu." diyerek Türkiye'nin iyiliklerini unutmayacaklarını kaydetti.

TİKA Dakka ofisi ise başkent Dakka'dan yaklaşık 100 tonluk yardımın yarın Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

Uluslararası toplumun yanı sıra çeşitli ülkelerdeki Arakanlılar Türkiye'deki afet nedeniyle taziye mesajları paylaşmıştı.