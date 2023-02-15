Deprem bölgesindeki görevini tamamlayan ekibi, havalimanından Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang uğurladı.

Gazetecilere açıklama yapan Huang, Tayvanlı ekibin Adıyaman'da yaralı kurtarırken enkazdan uzaklaştırıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu konuda temsilcilik olarak duyuru yayımladıklarını söyledi.

Başta AFAD olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Huang, şunları kaydetti:

"Öncelikle Türk arkadaşlarımıza ve Türk hükümetine taziyelerimi sunmak istiyorum. Deprem olduğunda ülkemiz ivedi olarak 2 milyon dolar Türk hükümetine bağışladığını duyurdu. Ayrıca çok sayıda sivil toplum kuruluşu birçok bağışta bulundu. Şimdiye kadar yaklaşık 16-18 milyon dolar toplandı. Ve arama kurtarma ekibimiz 7 Şubat'ta, depremin ikinci gününde buraya geldi. Toplamda 130 kişilik iki grup ve 5 arama kurtarma köpeği Adıyaman'a gitti. Adıyaman'a varan ilk ekip bizdik. Açıkçası durum çok kötüydü ve Türk arkadaşlarımızla işbirliğiyle bunun üstesinden gelmeye çalıştık.

Özellikle AFAD olmak üzere bakanlıklara, yerel yönetime teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği olmadan operasyonlarımızı gerçekleştiremezdik. Kurtarma etabı bitti, ekibimiz görevini yerine getirdi ve ayrılıyor ama biz buradayız, ayrılmıyoruz. Biz ve hükümetimiz, Türk hükümetini ve insanlarını desteklemeye devam edeceğiz. Umuyorum ki Türk hükümeti ve insanları bir an önce yaralarını saracaktır."

Huang, konuşmasını Türkçe "geçmiş olsun" diyerek tamamladı.

Tayvanlı ekip, hatıra fotoğrafı çekimi sonrası pasaport işlemlerinin ardından özel uçakla ülkelerine hareket etti.