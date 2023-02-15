Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:38Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ford, Avrupa'da 3 bin 800 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
[Fotograf: Reuters]
ABD'li otomobil üreticisi Ford, artan maliyetleri gerekçe göstererek gelecek 3 yılda Avrupa'da ürün geliştirme ve yönetim alanında çalışan 3 bin 800 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.
Ford, Almanya'da yaklaşık 2 bin 300, İngiltere'de 1300 ve Avrupa'nın geri kalanında 200 kişiyi işten çıkarmayı planladığını ve bu işten çıkarmaları gönüllü ayrılma programıyla yapmayı hedeflediğini duyurdu.
Ford'un Almanya'daki biriminin başkanı Martin Sander, "Yanmalı motorla hareket eden (taşıtların) aktarma organları için çok daha az iş gerekiyor. Daha az mühendislik işinin gerekli olduğu, daha az küresel platformlu bir dünyaya giriyoruz. Bu nedenle bu değişiklikleri yapmak zorundayız" dedi.
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