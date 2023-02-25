Şirket başkanı Keisuke Iwaya gazetecilere, yolcuların milyarder olması, yoğun bir eğitimden geçmesi ya da bir roketle uçmak için ihtiyaç duyulan dil becerilerine sahip olması gerekmediğini söyledi.

Iwaya, "Bu güvenli, ekonomik ve insanlar için nazik. Amacımız uzay turizmini herkes için mümkün kılmak" dedi.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'nun başkenti Sapporo'da bulunan Iwaya Giken, 2012'den beri bu proje üzerinde çalışıyor ve o zamandan beri iki kişilik bir kabin ve Dünya'nın eğrisinin net bir şekilde görülebildiği 25 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilen bir balon geliştirdiğini söylüyor. Balon sadece stratosferin yaklaşık olarak ortasına kadar yükseleceğinden, yolcular dış uzayda olmayacaklar, bir jet uçağının uçtuğundan daha yüksekte olacaklar ve dış uzayı herhangi bir engel olmadan görebilecekler.

Şirket, ticari bir seyahat için hazır olduğunda projede birlikte çalışmayı planladığını açıklayan büyük Japon seyahat acentesi JTB Corp. ile işbirliği yaptı. Başlangıçta bir uçuşun maliyeti yaklaşık 24 milyon yen (3.3 Milyon Türk Lirası) olmakla birlikte, Iwaya sonunda bunu birkaç milyon yene (130 bin Türk Lirası) indirmeyi hedeflediğini söyledi.

"Uzayı ulaşılabilir kılmayı hedefliyoruz"

Japon uzay girişimleri, SpaceX gibi ABD şirketlerinin gerisinde kalmış olsa da Iwaya uzayı daha ulaşılabilir kılmayı amaçladığını söyledi.

SpaceX, üç zengin işadamını ve astronot refakatçilerini kişi başı 55 milyon dolar karşılığında Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlattı. Bu, şirketin NASA için yörüngedeki laboratuvara iki yıl boyunca astronot taşıdıktan sonra oraya yaptığı ilk özel charter uçuşuydu.

Ancak şirket yetkilileri, bir roket ya da sıcak hava balonundan farklı olarak, Iwaya Giken'in aracının büyük ölçüde yeniden kullanılabilen helyumla kaldırılacağını ve uçuşların güvenli bir şekilde Japon toprakları ya da hava sahası üzerinde kalacağını söyledi. İlk yolculuğun bu yılın sonları kadar erken bir tarihte yapılması planlanıyor.

Bir pilot ve bir yolcu taşıyabilen hava geçirmez, iki kişilik bir kabin Hokkaido'daki bir balon limanından havalanacak, iki saat boyunca stratosferin bir parçası ve uzaya açılan kapı olan 25 kilometreye kadar yükselecek ve tanımı değişmekle birlikte Dünya'dan yaklaşık 100 kilometre yukarıda başladığı kabul edilen bu bölgede bir saat kaldıktan sonra bir saat sürecek inişe geçecek. Şirketten yapılan açıklamada, davul şeklindeki, 1,5 metre çapındaki plastik kabinin, yolcuların yukarıdaki uzayı veya aşağıdaki mavi Dünya'yı görmelerini sağlayan birkaç büyük pencereye sahip olduğu belirtildi.

Uzay izleme yolculuğu için salı günü açılan başvurular ağustos sonuna kadar devam edecek. Şirket yetkilileri, seçilen ilk beş yolcunun ekimde açıklanacağını ve uçuşların hava durumuna bağlı olarak yaklaşık bir hafta arayla yapılacağını söyledi.