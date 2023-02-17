Ülkenin resmi ajansı SPA'dan yapılan açıklamada Reyyane Bernavi adlı kadın astronotun, meslektaşı Ali El-Karni'yle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 10 gün geçireceği bildirildi.

İki astronotun ilkbaharda özel uzay şirketi Axiom Space'in düzenlediği uzay görevi kapsamında UUİ'ye uçacağı öğrenildi.

Bu arada astronotları Elon Musk'un uzay firması SpaceX'in ürettiği Dragon kapsüllerinden biri taşıyacak. Dragon kapsülleri daha önce de birçok astronotu istasyona ulaştırma görevini üstlenmişti.

Uzay aracında iki Suudi astronotun yanı sıra UU'iye 4. uçuşunu yapacak olan eski NASA astronotu Peggy Whitson ve ABD'li işinsanı John Shoffner yer alacak.

Mürettebatı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden, yine SpaceX'e ait olan bir Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Selman'la gelen değişimler

Fransız haber ajansı AFP'nin konuyla ilgili haberinde, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "katı imajını" kırmaya çalıştığı yorumu yapıldı.

2017'de göreve başlayan veliaht prensin yönetiminde, kadınların bir erkek eşlikçi olmadan araba kullanmasına ve yurtdışına seyahat etmesine izin verilmişti.

Kadınların işgücüne katılım oranı da 2016'dan bu yana iki kattan fazla artarak yüzde 17'den yüzde 37'ye çıkmıştı.

Suudi Arabistan için ilk uzaya çıkış değil

Öte yandan bu görev, Suudi Arabistan'ın uzaya ilk çıkışı olmayacak.

Hava kuvvetleri pilotu ve Suudi kraliyet prensi Sultan bin Selman bin Abdulaziz, 1985'te ABD'nin organize ettiği bir misyona katılarak uzaya çıkan ilk Arap Müslüman olmuştu.

Ancak ülkedeki uzay çalışmaları son dönemde hızlandı.

2018'de uzay programı oluşturan Suudi yetkililer, geçen yıl astronotları uzaya göndermek için harekete geçerek başka bir program daha başlatmıştı.