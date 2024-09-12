Az Bulutlu 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya Dışı
AA 12.09.2024 14:41

Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı

SpaceX'in Polaris Dawn misyonu kapsamında uzaya giden ABD'li milyarder iş insanı Jared Isaacman, ilk özel uzay yürüyüşünü yaptı.

Elon Musk tarafından 2002'de kurulan SpaceX, Isaacman'in yanı sıra Polaris Dawn misyonu ekibinden Sarah Gillis, Anna Mennon ve pilot Scott Poteet'in uzay yolculuğunu canlı yayınladı.

Isaacman, uzay yolculuğu için Dragon kapsülünden bir halat yardımıyla uzay boşluğuna çıktı.

Polaris Dawn misyonu kapsamında özel uzay yürüyüşü yapan ilk kişi olan Isaacman'in ilk cümlesi "Bu muhteşem!" oldu.

Ardından SpaceX mühendislerinden Gillis de kapsülden çıkarak uzay yürüyüşünü yaptı.

Daha sonra, SpaceX'in sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, "Polaris Dawn uzay yürüyüşü tamamlandı." denildi.

SpaceX, Polaris Dawn misyonu kapsamında insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşü için Florida'dan Falcon 9 roketini 10 Eylül'de fırlatmıştı.

Polaris Dawn misyonu

Polaris Dawn misyonu ekibinin, "Crew Dragon" isimli kapsülün içerisinde radyasyon kuşağı boyunca yörüngeye girmesi ve en yüksek Dünya yörüngesine ulaşması bekleniyor.

Odak noktasının uzay yürüyüşü olduğu misyon çerçevesinde ekibin bilimsel deneyler de yapması planlanıyor.

Bu arada, SpaceX'in Polaris programı kapsamındaki ilk misyonu Polaris Dawn'ın yanı sıra gelecek dönemde 2 misyonun daha hayata geçmesi hedefleniyor.

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Kuzey Işıkları Dünya’nın farklı kıtalarında görülüyor: Doğa harikası mı, tehlike mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:59
Erdoğan: Zulmün karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz
17:52
Kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi AFAD ekipleri kurtardı
17:50
Kırklareli'nde 23,5 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
17:45
Rusya: Kursk bölgesinde 10 yerleşim birimini geri aldık
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
17:30
Bakan Yumaklı, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak
Karabük'te Kadıköy Göleti'ndeki vanalar yenilendi
Karabük'te Kadıköy Göleti'ndeki vanalar yenilendi
FOTO FOKUS
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ