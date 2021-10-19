Gök taşlarından, yaklaşık 379 metre uzunluğundaki "2004 UE"nin 13 Kasım'da Dünya'ya 4,18 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor.

NASA'ya göre, yaklaşık 228 metre çapındaki “1996 VB3” gök taşının ise 3,37 milyon kilometre mesafeye kadar Dünya'ya yaklaşması bekleniyor. Geçiş hızının ise yaklaşık 14 milyon kilometre olacağı aktarılıyor.

Bu asteroidin ardından ise "2021 SM3" gök taşının 5,63 milyon kilometre mesafeye kadar Dünya'ya yaklaşacağı bildiriliyor. Geçen ay tespit edilen "2021 SM3", 160 metre çapında olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, bu dev uzay kayalarının Dünya'ya çarpmaları halinde ciddi hasara yol açabileceğini, ancak henüz böyle bir durumun söz konusu olmadığın vurguluyor.