Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı
Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya gönderdi. Uydunun keşif görevinin 3 yıl sürmesi planlanıyor.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, antik Çin mitolojisindeki Güneş tanrıçası "Şihı"nın adını taşıyan uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şansi eyaletindeki Taiyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Koyu kırmızı H-Alfa tayfındaki ışınları gözlemleye ayarlı olduğu için teknik olarak "Çin H-Alfa Güneş Kaşifi" (CHASE) adıyla anılan uydunun, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği duyuruldu.
Görev süresi 3 yıl
Çin'in ilk Güneş teleskobunu taşıyan 550 kiloluk uydu, Dünya yörüngesinde Güneş'e dönük sabit bir konumda kalacak şekilde hareket edecek.
Uydunun keşif görevinin 3 yıl sürmesi planlanıyor.
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
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