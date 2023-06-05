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Dünya Dışı
Independent, Gizmodo 05.06.2023 07:14

Bilim insanları ilk kez uzay tabanlı Güneş enerjisini Dünya'ya aktardı

California Teknoloji Enstitüsü'nün (Caltech) araştırmacıları Güneş enerjisini uzaydan Dünya'ya tek bir kablo dahi olmadan ışınladı. Gelişme, enerjide bir devrimin kapısını açabilir.

Bilim insanları ilk kez uzay tabanlı Güneş enerjisini Dünya'ya aktardı

Deney, Caltech'in Uzay Güneş Enerjisi Projesi'nin bir parçası ve enstitü dün bir basın açıklamasıyla girişimin başarılı olduğunu duyurdu.

Bu atılım, ocak ayında yörüngeye fırlatılan MAPLE adlı cihaz sayesinde mümkün oldu.

MAPLE, Güneş enerjisini toplayıp yansıtmaya yarayan bir prototip.

Söz konusu cihaz, California Teknoloji Enstitüsü'nün uzaydan kablosuz enerji aktarımının yollarını aramak için başlattığı Uzay Güneş Enerjisi Projesi kapsamında fırlatılmıştı.

Ali Hajimiri / Caltech[ Ali Hajimiri / Caltech]

Son deneyde MAPLE'ın verici dizisi, mikrodalgalar aracılığıyla uzayda toplanmış Güneş enerjisini enstitünün kampüsündeki Gordon ve Betty Moore Mühendislik Laboratuvarı'nın çatısına yerleştirilen bir alıcıya ışınladı.

Uzay Güneş Enerjisi Projesi'nin eş direktörü Ali Hajimiri, "Şimdiye kadar yaptığımız deneyler sayesinde, MAPLE'ın uzaydaki alıcılara başarılı bir şekilde enerji iletebildiğini onaylamıştık. Bu kez de diziyi, enerjisini Dünya'ya yöneltecek şekilde programladık" ifadelerini kullandı.

Bilim insanı, Elbette onu Dünya'da test etmiştik ama artık uzay yolculuğuna dayanabileceğini ve orada çalışabileceğini biliyoruz" diye de ekledi.

Araştırmalar bu yöntem sayesinde "tıpkı internetin bilgiye erişimi demokratikleştirdiği gibi" enerjiye erişimi de farklı kesimler arasında yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Hajimiri'nin aktardığına göre bu yöntemle enerjiyi elde edebilmek için herhangi bir enerji iletim altyapısına da ihtiyaç duyulmayacak.

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