Satürn'ün uydusunda buhar bulutu görüldü

Uzay bilimciler, Enceladus uydusunu kendi gezegenimizin dışında yaşam bulmak için en iyi umutlardan biri olarak tanımlıyor.

Uydu, bilim İisanlarını uzaylı yaşamını destekleyebileceğine inandıran tuzlu su ve diğer koşullara sahiptir.

Şimdi James Webb Uzay Teleskobu, gezegenden dışarı fırlatılan devasa bir buhar bulutu izledi.

Gezegenden fışkıran suyun, ayın kendisinin 20 katından daha büyük olduğu açıklandı.

Araştırmacılar, Enceladus'tan su fışkırdığını zaten biliyorlardı.

Ancak Webb tarafından görüntülenen devasa boyutu, araştırmacıları hata yapıp yapmadıklarını merak etmeye yöneltti.

NASA'nın Greenbelt, Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden baş yazar Geronimo Villanueva, “Verilere baktığımda ilk başta yanılıyor olmam gerektiğini düşündüm. Ay'ın 20 katından daha büyük bir su kütlesi tespit etmek çok şok ediciydi. Su bulutu, güney kutbundaki salınım bölgesinin çok ötesine uzanıyor" dedi.

Bununla birlikte, verilerde şok edici olan yalnızca buhar bulutu ölçeği değildi.

Araştırmacılar ayrıca fışkıran su miktarının şaşırtıcı derecede büyük olduğunu da keşfettiler.

Saniyede yaklaşık 79 galon fışkırıyor, bu da bir olimpik yüzme havuzunu birkaç saat içinde doldurmaya yetiyor.

Bilim insanları, kısmen uzaylı yaşamı bulma umudundan dolayı Enceladus'u derinlemesine incelediler.

Ancak bu gözlemlerin çoğu, Satürn ve onu çevreleyen sistemin etrafında uçan Cassini uzay aracı tarafından gerçekleştirildi.

Ancak Webb teleskobu, Enceladus'a ve güneş sistemimizdeki diğer nesnelere farklı, farklı bir bakış sunuyor hakkında yeni bilgiler vermek için genel bir görüşü yüksek hassasiyetle birleştiriyor.