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Dünya Dışı
Space.com 02.06.2023 08:39

James Webb Uzay Teleskobu, süper sıcak ötegezegenin atmosferinde su buldu

James Webb Uzay Teleskobu, yıldızının yörüngesinde, bir Dünya gününden daha kısa sürede dönen süper sıcak gaz devi bir ötegezegenin atmosferinde su buharı izleri buldu.

James Webb Uzay Teleskobu, süper sıcak ötegezegenin atmosferinde su buldu
[NASA]

Söz konusu ötegezegen WASP-18b , güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'den 10 kat daha büyük bir gaz devi.

Gezegen, Dünya'dan yaklaşık 400 ışıkyılı uzaklıkta bulunan güneş benzeri yıldız WASP-18'in ortalama sadece 3,1 milyon kilometre yörüngesinde döndüğü için oldukça sıra dışı.

Karşılaştırma için, güneş sisteminin en içteki gezegeni Merkür, Güneş'i  63,4 milyon km uzaklıkta çevreliyor.

NASA yaptığı açıklamada, ana yıldıza bu kadar yakın olması nedeniyle, WASP-18 b'nin atmosferindeki sıcaklıkların o kadar yüksek olduğunu ve çoğu su molekülünün parçalandığını söyledi.

Webb'in artık su izlerini çözmeyi başarmış olması, teleskopun gözlem gücünün bir kanıtı olarak yorumlanıyor.

NASA açıklamada, "Gezegenin atmosferinin spektrumu, neredeyse 2 bin 700 santigrat derece. Aşırı sıcaklıklara rağmen mevcut olan çok sayıda küçük ama kesin olarak ölçülmüş su özelliklerini açıkça gösteriyor" dedi.

2008 yılında keşfedilen WASP-18b, aralarında Hubble Uzay Teleskobu , NASA'nın X-ışını uzay teleskobu Chandra , ötegezegen avcısı TESS ve artık kullanımdan kaldırılmış olan kızılötesi Spitzer Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere diğer teleskoplar tarafından incelendi.

Ancak bu uzay teleskoplarının hiçbiri gezegenin atmosferindeki su izlerini görecek kadar hassas değildi.

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