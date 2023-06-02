NASA'nın Mars helikopteri, sessizliğe gömüldü

Mars helikopteri, son birkaç gündür NASA bilim insanlarıyla yalnızca aralıklı olarak iletişim kuruyor, bu da Ingenuity ekibinin başka bir uçuş gerçekleştirmesini zorlaştırıyor.

Helikopterin yalnızca beş kez uçması gerekiyordu. Yine de, Nisan ayında 50. kez gökyüzüne çıkarak, bu ilk görev parametrelerini çoktan aştı.

Kısa süre önce ise 51. uçuşunu gerçekleştirdi ancak NASA ekibine göre bu uçuş az kalsın gerçekleşemiyordu.

Zira ekibin helikopterle iletişimi tam 6 gün boyunca kesildi.

İletişim kesintisi helikopterin Mars zamanıyla gezegendeki 755. gününde meydana geldi.

NASA araştırmacıları ilk başta bu kesintiyi çok önemsemedi. Zira Güneş enerjisiyle çalışan helikopterin enerjisi, zaman zaman yeterince ışık alamadığında düşebiliyor.

Ancak kısa sürede bu seferki kesintinin daha farklı ve şiddetli olduğu ortaya çıktı.

Ingenuity'nin Baş Mühendisi Travis Brown, "Mars'ta helikopterin çalıştığı 700'den fazla gün boyunca bir kez bile tam bir radyo kesintisi yaşamamıştık" dedi.

Ancak 6. günün sonunda sinyal alındı.

Araştırmacılara göre sinyal kesintisinin nedeni Perseverance'la Ingenuity arasındaki arazinin yapısından kaynaklanıyor.

Ingenuity, Mars'a 2021'de NASA'nın Perseverance adlı uzay aracının karın bölmesinde gelmişti.

Daha sonra araçtan ayrılan helikopter halen onun aracılığıyla Dünya'yla iletişim kuruyor.

Uzay aracı Mars arazisinde gezerken, helikopter de bir yandan uçuşlarını sürdürerek veri toplamaya devam ediyor.

Ekibe göre son dönemde helikopter ve Perseverance arasında bir sırt yer alıyor. Bu da helikopterin iletişim sinyallerinin Perseverance'a ulaşamamasına neden oldu.

Daha sonra uzay aracı helikoptere yeniden yaklaştığında sinyallerin de yeniden ulaşabildiği düşünülüyor.