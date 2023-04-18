Beş uçuş için üretilen Mars helikopteri, 50. kez uçtu

50'nci uçuş, 13 Nisan'da Mars toprağının 18 metre üzerinde, saniyede 4,6 metre hızla ve 322 metrelik bir uçuş olan Airfield Mu'ya ulaşmak için gerçekleştirildi.

Toplam 145,7 saniye sürdü.

NASA'nın uçuş günlüğü Ingenuity'nin kayıtları üzerine yaptığı analizde şunlar yer alıyor:

Ingenuity ekibi lideri Teddy Tzanetos, 50. uçuşu kutlayan bir blog yazısında, "İlk uçtuğumuz zaman, beş uçuş gerçekleştirdiğimiz için inanılmaz derecede şanslı olacağımızı düşündük. Teknoloji gösterimimizin yüzde 1.250 oranında ve beklenen mesafenin yüzde 2.214 oranında tamamlanmasından bu yana beklenen kümülatif uçuş süremizi aştık." dedi.

Ingenuity ekibi, helikopteri Jezero Krateri'nin "Fall River Pass" bölgesine yaklaştırmak için şimdi 51. uçuşu planlıyor.

Gelecekteki uçuşlar, helikopterin Mars yüzeyinde 800 metrelik bir girinti olan Belva Krateri'nin panoramik manzarasını görüntüleyeceği "Julian Dağı"na doğru yönelecek.

NASA helikopterlerin gelecekteki gezegen sondalarına sık sık eşlik edeceğini öne sürüyor.

Ajans, 2026'da Dünya'dan ayrıldıktan sonra 2034'te Satürn'ün uydusu Titan'a ulaşması beklenen "Yusufçuk" adında başka bir 'kopter' fırlatmayı planlıyor.