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Dünya
Reuters 18.04.2023 08:23

İtalya'dan ChatGPT'ye ikinci şans: 30 Nisan'da açılabilir

İtalyan Veri Koruma Kurumu, OpenAI'ın ülkenin endişelerini gidererek daha güvenli olması durumunda 30 Nisan'da ChatGPT'yi yeniden etkinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

İtalya'dan ChatGPT'ye ikinci şans: 30 Nisan'da açılabilir

İtalyan Veri Koruma Kurumu Yöneticisi Pasquale Stanzione, üreticisi OpenAI'nin kurumun endişelerini gidermek için "yararlı adımlar" atması durumunda ChatGPT sohbet robotunu 30 Nisan'da yeniden etkinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Stanzione, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "OpenAI açısından yararlı adımlar atma konusunda bir istek varsa, ChatGPT'yi 30 Nisan'da yeniden açmaya hazırız. Sanırım şirket tarafında da var, duruma bakacağız" dedi.

Yapay zeka odaklı start up OpenAI'ın geliştirdiği ve son aylarda revaçta olan yapay zeka robotu ChatGPT'ye İtalya makamları tarafından yasak getirilmişti.

İtalyan yargısı, 'platformun işleyişinin temelini oluşturan algoritmaları 'eğitmek' amacıyla kişisel verilerin toplu olarak toplaması ve depolamasının' yasal olmadığına hükmetmişti.

Ayrıca kullanıcıların yaşını doğrulamanın bir yolu olmadığından, uygulamanın 'reşit olmayanları gelişim ve farkındalık derecelerine kıyasla kesinlikle uygun olmayan cevaplara maruz bıraktığı' vurgulanmıştı.

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