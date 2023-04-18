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Dünya
TRT Haber 18.04.2023 07:57

Sudan'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

Sudan'da ordu ile milis güçler pek çok kentte hala çatışıyor. Birleşmiş Milletler çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğünü, bin 800 kişinin yaralandığını duyurdu. Türk vatandaşı Kubilay Dadük’ün 2 yaşındaki bebek de çatışmalarda vefat etti. Hartum Yunus Emre Enstitü binası da olaylar sırasında zarar gördü.

Sudan'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Burri semtinde Türk vatandaşı Kubilay Dadük’ün evini roket isabet etti, 2 yaşındakibebeği vefat etti.

Yaralanan Dadük ve eşi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Çatışmalarda Hartum Yunus Emre Enstitü binasına da iki roket mermisi isabet etti.

Avrupa Birliği'nin Sudan'daki büyükelçisi de konutunda saldırıya uğradı.

Gelişmeyi duyuran Yüksek Temsilci Josep Borell, bunun Viyana Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Sudan’da çatışmaların tarafı generallerle görüştü.

Blinken tarafların sivil, diplomatik personel ve insani yardım çalışanlarının güvenliğini ve refahını sağlama sorumluluğunu hatırlattı.

Sudan'daki çatışmaların bilançosu da ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler, çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğünü, bin 800 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler çatışmalar nedeniyle ülkedeki operasyonlarını da durdurma kararı aldı.
    

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