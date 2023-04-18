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Dünya
The Guardian 18.04.2023 07:19

Ödül kazanan fotoğraf yapay zeka ürünü çıktı

Alman sanatçı Boris Eldagsen, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'ne yapay zeka tarafından üretilen bir fotoğrafla katılarak ödül kazandı. Ödülü reddeden fotoğrafı, bunu yapay zeka tartışmalarına dikkat çekmek için tasarladığını açıkladı.

Ödül kazanan fotoğraf yapay zeka ürünü çıktı

Alman sanatçı Boris Eldagsen,Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödüllerinde kazandığı yaratıcı açık kategori ödülünü kabul etmediğini açıkladı .

Kazanan fotoğraf, farklı kuşaklardan iki kadını siyah beyaz olarak tasvir ediyordu.

Ancak orijinal bir fotoğraf değil, yapay zekaya yaptırılan bir fotoğraftı.

Boris Eldagsen, Almanya[ Boris Eldagsen, Almanya]

Mainz Sanat Akademisi'nde fotoğraf ve görsel sanatlar eğitimi alan Eldagsen internet sitesinde yaptığı açıklamada, yapay zeka görüntülerinin girebileceği yarışmalar hazırlanıp hazırlanmayacağını öğrenmek için bir deneme yaptığını söyledi.

Eldagsen, "Fotoğraf dünyasının açık bir tartışmaya ihtiyacı var. Neyi fotoğraf olarak kabul etmek isteyip neyi istemediğimiz hakkında bir tartışma yapmalıyız. Fotoğrafçılık şemsiyesi, yapay zeka görüntülerini içine alacak kadar geniş mi, yoksa bu bir hata mı olur? Ödülü reddetmekle bu tartışmayı hızlandırmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

İlk kez bir yapay zeka görüntüsünün prestijli bir uluslararası fotoğraf yarışmasını kazandığı için bunun "tarihi bir an" olduğunu söyledi.

“Yapay zeka görüntüleri ve fotoğrafçılık, böyle bir ödülde birbiriyle rekabet etmemelidir. Onlar farklı varlıklardır. Yapay zeka fotoğrafçılık değildir. Bu nedenle ödülü kabul etmeyeceğim.”

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