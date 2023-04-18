Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 18.04.2023 07:06

ABD’de kiralık katillik başvurusunda bulunan asker tutuklandı

ABD’deki Tennessee Ulusal Hava Muhafızları’nda görevli bir asker, hiciv amaçlı kurulan “Rent-a-Hitman” (Katil Kirala) internet sitesine iş başvurusu yapmasının ardından tutuklandı.

ABD’de kiralık katillik başvurusunda bulunan asker tutuklandı
[Fotograf: AA]

Duruşma belgelerine göre 21 yaşındaki Josiah Ernesto Garcia, ailesine bakabilmek için paraya ihtiyaç duyduğunu, bu yüzden kiralık katilliğe başvurduğunu söyledi.

Söz konusu site ilk olarak 2005’te bir siber güvenlik şirketinin reklamını yapmak için kurulmuş, gözden düştükten sonra kiralık katil olmak için iş başvurusu yapmaya da olanak sağlayan bir hiciv sitesine dönüştürülmüştü.

FBI’a göre Garcia Şubat ortasında bu siteye CV’sini gönderdi, askeri tecrübesi ve tüfek kullanım yeteneklerini öne çıkardı.

 CBS News, Garcia’nın orduya Temmuz 2021’de katıldığını tespit etti.

Garcia, siteye başvuru yaptıktan sonra yanıt alamayınca tekrar siteyle iletişime geçti.

Bunun üzerine site durumu FBI’a haber verdi ve FBI’ın direktifleri doğrultusunda yanıtlar yazmaya başladı.

5 bin dolar karşılığında birini öldürme teklifini kabul etti

FBI’a göre Garcia, bir gizli ajanın 5 bin dolar karşılığında birini öldürme teklifini kabul etti, bunu yakında doğmasını bekledikleri çocuklarına bakmak için yapacağını söyledi.

Daha sonra bir ajan kendisiyle bir parkta buluşarak ona, öldürmesini istediği kişiye dair bilgilerin yer aldığını söylediği bir paketle birlikte ödemenin ilk yarısı olan 2 bin 500 dolar verdi.

Tennessee’deki savcılığın basın açıklamasına göre şartlarda anlaştıktan sonra Garcia, cesedin fotoğrafına ihtiyaç duyup duymayacaklarını sordu.

Bunun ardından tutuklandı ve evinde arama yapıldı. Kolluk kuvvetleri evde yarı otomatik bir silah da buldu.

Garcia hüküm giymesi durumunda 10 yıla kadar hapis yatabilir.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İngiltere hastanelerinde kan donduran cinsel saldırı raporu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:33
Blinken Sudan’da çatışmaların tarafı generallerle görüştü
07:32
G7, Rusya'nın ekonomik yaptırımlardan kaçınmasına karşı işbirliğini artıracak
07:30
Ödül kazanan fotoğraf yapay zeka ürünü çıktı
07:17
Alaska semalarında görülen mavi girdabın sırrı çözüldü
06:55
İngiltere hastanelerinde kan donduran cinsel saldırı raporu
06:41
Washington-Pekin hattında yeni gerilim
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
FOTO FOKUS
TCG Anadolu'yu ilk gün 8 bin 720 kişi ziyaret etti
TCG Anadolu'yu ilk gün 8 bin 720 kişi ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ