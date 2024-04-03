Az Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya Dışı
The Guardian 03.04.2024 07:05

Beyaz Saray'dan NASA'ya yeni görev: Ay'da saat kaç?

Beyaz Saray, NASA'dan Ay'da saatin nasıl söyleneceğini bulmasını istiyor. ABD Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi (OSTP) başkanı tarafından gönderilen bir notta, uzay ajansından ay merkezli bir zaman referans sistemi oluşturmak için diğer ABD kurumları ve uluslararası kurumlarla birlikte çalışması istendi.

Beyaz Saray'dan NASA'ya yeni görev: Ay'da saat kaç?

NASA'nın Koordineli Ay Saati (LTC) olarak adlandırılan saati ayarlamak için 2026 yılının sonuna kadar zamanı var.

Bu tam olarak Dünya'daki gibi bir zaman dilimi değil, Ay için tam bir zaman referansı çerçevesi çizmek amacıyla yapılıyor.

Ay'da daha az yer çekimi olduğundan, orada zaman Dünya'ya kıyasla biraz daha hızlı akıyor.

LTC, aşırı hassasiyet gerektiren ay uzay araçları ve uydular için bir zaman tutma kriteri sağlayacak.

NASA'nın üst düzey iletişim ve navigasyon yetkilisi Kevin Coggins, "Ay'daki atom saati, Dünya'daki saatten farklı bir hızda işleyecektir. Ay ya da Mars gibi başka bir cisme gittiğinizde her birinin kendi kalp atışına sahip olması mantıklı geliyor" dedi.

Nasa'nın, Eylül 2026'dan itibaren Artemis programı aracılığıyla Ay yüzeyine astronot misyonları gönderme planları var; bu program aynı zamanda Mars'a yapılacak gelecekteki misyonlar için zemin hazırlamaya yardımcı olabilecek bilimsel bir Ay üssü kurmayı içeriyor.

Bu çabaya düzinelerce şirket, uzay aracı ve ülke katılıyor.

Bir OSTP yetkilisi Reuters'e, birleşik bir Ay zamanı standardı olmadan, uzay araçları arasındaki veri aktarımlarının güvenli olmasını ve Dünya, Ay uyduları, üsler ve astronotlar arasındaki iletişimin senkronize olmasını sağlamanın zor olacağını söyledi.

Yetkili, zamandaki tutarsızlıkların Ay üzerinde veya yörüngesindeki konumların haritalandırılmasında ve konumlandırılmasında da hatalara yol açabileceğine dikkat çekti.

ETİKETLER
NASA Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Dünyaya en yakın kuasarın çevresi alışılmadık biçimde sakin ve soğuk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:05
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak
07:53
Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Kore'ye karşı hükmen galip
07:51
Japonya'dan İsrail'in Şifa Hastanesi'ni yıkmasının ardından uluslararası insancıl hukuk çağrısı
07:48
İnsan beyninin en güçlü MRI cihazıyla çekilen en net görüntüsü yayınlandı
07:34
Mart enflasyonu bugün açıklanacak
07:36
ABD İsrail'e 18 milyar dolarlık savaş uçağı satışına hazırlanıyor
İsrail'de halk hükümete karşı sokağa indi
İsrail'de halk hükümete karşı sokağa indi
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti
Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ