TBMM'de 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Etkinliği' başladı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Meclis bahçesinde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın öneminden bahsetti.

Farklı coğrafyalardaki çocukların, çocukluğunu yaşayamadan büyüdüğünü anlatan Gürsoy, "Filistin ve başka coğrafyalarda yaşanan acılar hepimizin vicdanında derin bir iz bırakıyor." dedi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının herkesi derinden üzdüğünü belirten Gürsoy, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Gürsoy, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de eğitim ailesi olarak, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ökten, "İnanıyoruz ki bu acı tecrübeler birbirimize olan bağlılığımızı ve okullarımızı birer şefkat yuvası kılma irademizi daha da perçinleyecektir." sözlerini sarf etti.

Öğrencilerin içindeki cevheri keşfederek, milli bir şuurla "insanlık için çalışan bireylerin" yetişmesini hedeflediklerini vurgulayan Ökten, "Sizler arkadaşlığın hukukunu koruyan, öğretmenine hürmeti bir erdem bilen, vatan sevgisini tüm şahsi ikballerinin üzerinde tutan bir neslin temsilcileri olacaksınız." diye konuştu.

23 Nisan ruhunun, milletin kendi kaderine bizzat sahip çıkma iradesinden kaynaklandığına dikkati çeken Ökten, "Bu irade bugün çocuklarımızın berrak zihinlerinde ve temiz kalplerinde yaşamaya devam etmektedir. Türkiye'nin yarınları siz değerli evlatlarımızın omuzlarında yükselecektir. Sizlerin kurduğu her hayal Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun birer yapı taşıdır." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Bir milletin bağımsızlık azmi tüm dünyaya ilan edildi"

TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ise Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Saldırıları kınayan Kırbıyık, saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilere ve öğretmenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelere ve millete sabırlar diledi.

TBMM'nin, 106 yıl önce açılmasıyla, sadece bir yönetim biçiminin belirlenmediğini belirten Kırbıyık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir milletin bağımsızlık azmi tüm dünyaya ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu büyük günü çocuklara armağan ederek bayrağımızı ve Cumhuriyetimizi sarsılmaz bir inançla sizlere emanet etti. Bu bayram aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, geleceğe olan inancını yansıtan evrensel bir mesaj da taşımaktadır."

Bakanlıkların düzenlediği yarışmanın öneminden bahseden Kırbıyık, "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliğini bu yıl "Havacılık ve Uzay" temasıyla düzenlemenin gururunu yaşadıklarını anlattı.

Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Meclis'imizin ve çocuklarımızın heyecanını bir araya getiren bu güzide etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen ve işbirliği içerisinde olduğumuz tüm kurum, kuruluş ve üniversitelere çok teşekkür ediyoruz. Tüm çocuklarımızı ve aileleri, hafta boyunca sürecek olan Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi etkinliğine özellikle davet ediyoruz."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle anan Kırbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Etkinlikleri Kupası kapsamında yüzme, basketbol, badminton, tenis, okçuluk, bocce, satranç, jimnastik ve özel sporcular kategorisinde dereceye girenler ödüllerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ilkokullar arası ve ortaokullar ile imam hatip ortaokulları arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve madalyaları da verildi.

Etkinliğin açılış programına Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, bazı TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri ve milletvekilleri, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da katıldı.

Katılımcıların, günün anısına, ödül alan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle açılış programı son buldu.

Etkinlik kapsamında Meclis bahçesinde başta havacılık ve uzayla ilgili olmak üzere birçok kurum ve kuruluş stant açtı.

Stantları ve etkinlik alanını gezen çocuklar, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik, 24 Nisan'a kadar sürecek.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması" Sergisi ile Dilekçe Komisyonunun "Küçük Eller Büyük Dilekler" Sergisi, TBMM Şeref Holü'nde açıldı.

Ülkenin çeşitli illerinden öğrencilerin, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığından, "Sosyal Medya ve İnternet Kullanımı", "Doğal Afetler ve Afet Bilinci", "Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık" gibi konulardaki taleplerini içeren dilekçeleri ile yarışmada dereceye giren resimler, sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.