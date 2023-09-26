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Çevre
DHA 26.09.2023 16:37

Yıl başından bu yana 34 bin çevre denetimi gerçekleştirildi

Bakan Özhaseki, "425 adet Sürekli Atık Su İzleme İstasyonumuzla, atık su arıtma tesislerimizi 7/24 online takip ediyor; su kirliliğinin önüne geçiyoruz. 2023 yılı itibarıyla 34 bin 519 çevre denetimi gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.

Yıl başından bu yana 34 bin çevre denetimi gerçekleştirildi

Su kirliliğinin önlenmesi için atık su arıtma tesisleri sıkı şekilde takip ediliyor.

Arıtma tesislerinde deşarj edilen atık sular, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 7/24 çevrim içi takip ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suyumuz da çevremiz de bizim için çok kıymetli. 425 adet Sürekli Atık Su İzleme İstasyonumuzla, atık su arıtma tesislerimizi 7/24 online takip ediyor; su kirliliğinin önüne geçiyoruz. 2023 yılı itibarıyla 34 bin 519 çevre denetimi gerçekleştirdik. Çevreyi kirlettiğini tespit ettiğimiz 274 tesis ile 22 deniz aracına idari yaptırım uyguladık, 11 tesisin faaliyetini durdurduk. Atık suları deşarj eden tesisleri sürekli denetleyerek çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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