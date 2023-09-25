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Çevre
İHA 25.09.2023 10:26

Kuruyan gölde duvar kalıntıları ve mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Arin Gölü'nde, kuraklık ve iklim değişikliği, duvar kalıntıları ile mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kuruyan gölde duvar kalıntıları ve mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı
[Fotograf: İHA]

Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Arin Gölü kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle gün geçtikçe kuruyor.

Kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü'nün suyu çekilince binlerce yıllık duvar kalıntıları ve mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı.

Taş duvarların ortaya çıkması, Arin Gölü'nde daha önceden bir yerleşim yeri olduğunu ortaya koyuyor. Nedim Atalay isimli köy sakini, "Kuş cenneti Arin Gölü 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyordu. Maalesef bu görüntüler endişe verici. Göründüğü gibi bu duvarlar neyin nesi bunun araştırılması gerekiyor" dedi. 

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